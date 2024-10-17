Макс Ферстаппен о борьбе за титул в 2021-м и 2024-м: «Сейчас я более расслаблен, ощущения сильно отличаются»

Ферстаппен рассказал о разнице между противостоянием с Хэмилтоном и Норрисом.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен не считает, что напряжение в борьбе с пилотом «Макларена » Ландо Норрисом будет сравнимо с ситуацией сезона-2021, когда нидерландец сражался с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

«Да, ведь сейчас четыре команды в группе лидеров, а тогда всегда были одни и те же два человека впереди. И, конечно, в 2021 году был мой первый титул, так что в этом уже большая разница. Думаю, сейчас я чуть более расслаблен.

Разумеется, я хочу победить, и, разумеется, я сделаю все возможное, чтобы сохранить отрыв. Но ощущения сильно отличаются от того, что было в 2021-м», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

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