Макс Ферстаппен о борьбе за титул в 2021-м и 2024-м: «Сейчас я более расслаблен, ощущения сильно отличаются»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что напряжение в борьбе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом будет сравнимо с ситуацией сезона-2021, когда нидерландец сражался с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».
«Да, ведь сейчас четыре команды в группе лидеров, а тогда всегда были одни и те же два человека впереди. И, конечно, в 2021 году был мой первый титул, так что в этом уже большая разница. Думаю, сейчас я чуть более расслаблен.
Разумеется, я хочу победить, и, разумеется, я сделаю все возможное, чтобы сохранить отрыв. Но ощущения сильно отличаются от того, что было в 2021-м», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».
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