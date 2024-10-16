Дэймон Хилл о «Макларене»: «Несмотря на все попытки конкурентов «подрезать им крылья» – из этого ничего не вышло»

Хилл оценил перспективы «Макларена » в борьбе за титул.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что очень многое будет ясно на предстоящем Гран-при США – где «Ред Булл » должны ответить «Макларену» крупным пакетом обновлений болида, если команда хочет отстоять статус чемпиона.

«Будет очень интересно посмотреть, удастся ли «Ред Булл» остановить процесс распада, и смогут ли они изменить ситуацию для Макса . Потому что им нужно это сделать.

В «Макларене» смогли что-то найти, какое-то решение. И несмотря на все попытки «подрезать им крылья» тем или иным способом – путем внесения поправок в технический регламент, когда всплыла вся эта история с так называемой «мини-DRS», – из этого ничего не вышло.

И я полагаю, что команды смотрят на все это и думают: «Что же такого сделали в «Макларене», что принесло им такой успех?» Ведь на Гран-при Сингапура Ландо Норрис победил с преимуществом в 20 секунд, что довольно убедительно.

Как бы то ни было, на Гран-при США команды ждет совсем другая трасса. В Остине нагрузка на болиды намного выше. Там шины будут подвергаться сильной нагрузке, многое будет зависеть от особенностей поведения машин», – рассказал Хилл .

«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?