Дэймон Хилл о «Макларене»: «Несмотря на все попытки конкурентов «подрезать им крылья» – из этого ничего не вышло»
Хилл оценил перспективы «Макларена» в борьбе за титул.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что очень многое будет ясно на предстоящем Гран-при США – где «Ред Булл» должны ответить «Макларену» крупным пакетом обновлений болида, если команда хочет отстоять статус чемпиона.
«Будет очень интересно посмотреть, удастся ли «Ред Булл» остановить процесс распада, и смогут ли они изменить ситуацию для Макса. Потому что им нужно это сделать.
В «Макларене» смогли что-то найти, какое-то решение. И несмотря на все попытки «подрезать им крылья» тем или иным способом – путем внесения поправок в технический регламент, когда всплыла вся эта история с так называемой «мини-DRS», – из этого ничего не вышло.
И я полагаю, что команды смотрят на все это и думают: «Что же такого сделали в «Макларене», что принесло им такой успех?» Ведь на Гран-при Сингапура Ландо Норрис победил с преимуществом в 20 секунд, что довольно убедительно.
Как бы то ни было, на Гран-при США команды ждет совсем другая трасса. В Остине нагрузка на болиды намного выше. Там шины будут подвергаться сильной нагрузке, многое будет зависеть от особенностей поведения машин», – рассказал Хилл.
«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?
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