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Гюнтер Штайнер: «О чемпионском потенциале Бермэна можно будет судить по итогам минимум одного, а то и двух полноценных сезонов в «Ф-1»

Штайнер высказался о потенциале Бермэна.

Бывший руководитель «Хааса» рассказал, что считает британца очень талантливым пилотом, которого может ждать большое будущее.

Бермэн в следующем году проведет свой первый полноценный сезон в «Формуле-1», выступая за команду «Хаас»:

«Я считаю его хорошим гонщиком, и я также думаю, что вокруг него собрано то, что называется хорошим, правильным окружением.

Ему помогает отец, у него есть профессиональный тренер, менеджер, они приглядывают за ним – в хорошем смысле этого слова. И они дождались, когда Бермэну представилась отличная возможность проявить себя.

Я считаю его очень быстрым гонщиком. Он уже показал, что может быть очень быстр, и что может бороться на трассе. Думаю, у него все получится».

Штайнера также спросили, как он оценивает шансы Бермэна пойти по стопам своего соотечественника Льюиса Хэмилтона:

«В смысле, из чемпионского ли он теста? Об этом можно будет судить минимум по итогам одного, а то и двух полноценных сезонов в «Формуле-1».

Оливер Бермэн: «Знал, что Хэмилтон не отправит меня в стену. Борьба с Льюисом всегда чистая, но сложная»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Mirror
logoФормула-1
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
logoОливер Бермэн
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