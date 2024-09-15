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  • Оливер Бермэн: «Знал, что Хэмилтон не отправит меня в стену. Борьба с Льюисом всегда чистая, но сложная»
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Оливер Бермэн: «Знал, что Хэмилтон не отправит меня в стену. Борьба с Льюисом всегда чистая, но сложная»

Бермэн оценил борьбу с Хэмилтоном в Баку.

Временно заменявший дисквалифицированного Кевина Магнуссена пилот «Хааса» поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана, где финишировал десятым.

В частности, он прокомментировал борьбу с Льюисом Хэмилтоном, в том числе обгонный маневр семикратного чемпиона в первом повороте.

«Знаете, приятно, что он оставляет место, когда ты едешь по внешней траектории. Прям как в первом повороте. Я знал, что он не отправит меня в стену – с другими пилотами такой уверенности нет. Это приятное чувство. Борьба с Льюисом всегда чистая, но сложная.

Я несколько кругов активно атаковал, чтобы пройти Франко [Колапинто]. Мои шины значительно грелись. Именно в тот момент Хэмилтон настиг меня и смог запросто совершить обгон.

После этого мне потребовалось несколько кругов, чтобы догнать его. Я почти добрался до зоны открытия крыла. Раздражает то, что я позволил ему себя пройти, но с такими соперниками нельзя допускать ни малейшей ошибки», – сказал Бермэн.

Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoОливер Бермэн
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