Оливер Бермэн: «Знал, что Хэмилтон не отправит меня в стену. Борьба с Льюисом всегда чистая, но сложная»
Временно заменявший дисквалифицированного Кевина Магнуссена пилот «Хааса» поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана, где финишировал десятым.
В частности, он прокомментировал борьбу с Льюисом Хэмилтоном, в том числе обгонный маневр семикратного чемпиона в первом повороте.
«Знаете, приятно, что он оставляет место, когда ты едешь по внешней траектории. Прям как в первом повороте. Я знал, что он не отправит меня в стену – с другими пилотами такой уверенности нет. Это приятное чувство. Борьба с Льюисом всегда чистая, но сложная.
Я несколько кругов активно атаковал, чтобы пройти Франко [Колапинто]. Мои шины значительно грелись. Именно в тот момент Хэмилтон настиг меня и смог запросто совершить обгон.
После этого мне потребовалось несколько кругов, чтобы догнать его. Я почти добрался до зоны открытия крыла. Раздражает то, что я позволил ему себя пройти, но с такими соперниками нельзя допускать ни малейшей ошибки», – сказал Бермэн.
Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
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