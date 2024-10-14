«Формула-1» представила призовые трофеи для Гран-при США
«Ф-1» показала новые трофеи для Гран-при США.
На этапе 2024 года в качестве трофеев на этапе в Остине будут использоваться фигурки, чем-то напоминающие игрушечных медведей. Хотя технически каждый трофей представляет собой изображение силуэта человека в шлеме с поднятыми руками.
Идейным вдохновителем такого дизайна трофеев является итальянский художник и дизайнер Маттео Маккиавелли. Трофеи разработаны совместно с «Пирелли».
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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