«Формула-1» представила призовые трофеи для Гран-при США

«Ф-1» показала новые трофеи для Гран-при США .

На этапе 2024 года в качестве трофеев на этапе в Остине будут использоваться фигурки, чем-то напоминающие игрушечных медведей. Хотя технически каждый трофей представляет собой изображение силуэта человека в шлеме с поднятыми руками.

Идейным вдохновителем такого дизайна трофеев является итальянский художник и дизайнер Маттео Маккиавелли. Трофеи разработаны совместно с «Пирелли ».

В «Ф-1» пропали сэйфти-кары! 9 Гран-при подряд – откуда рекордная серия?