Норрис может стать 6-м пилотом в истории «Ф-1» с первой победой и первым титулом в одном сезоне
Норрис в случае завоевания титула повторит один из рекордов «Формулы-1».
Среди 34 гонщиков, становившихся чемпионами «Ф-1» за всю историю серии, лишь пятерым удалось выиграть титул в тот же год, в который они выиграли свою первую гонку в карьере.
Пилот «Макларена» на данный момент, за 6 Гран-при до финиша сезона, уступает лидирующему в чемпионате Максу Ферстаппену 52 очка.
Гонщики с первой победой и первым титулом в один год:
Джузеппе Фарина («Альфа Ромео») – 1950 год
Джек Брэбэм («Купер») – 1959 год
Грэм Хилл («БРМ») – 1962 год
Дэнни Халм («Брэбэм») – 1967 год
Кеке Росберг («Уильямс») – 1982 год
«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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