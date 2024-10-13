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Норрис может стать 6-м пилотом в истории «Ф-1» с первой победой и первым титулом в одном сезоне

Норрис в случае завоевания титула повторит один из рекордов «Формулы-1».

Среди 34 гонщиков, становившихся чемпионами «Ф-1» за всю историю серии, лишь пятерым удалось выиграть титул в тот же год, в который они выиграли свою первую гонку в карьере.

Пилот «Макларена» на данный момент, за 6 Гран-при до финиша сезона, уступает лидирующему в чемпионате Максу Ферстаппену 52 очка.

Гонщики с первой победой и первым титулом в один год:

Джузеппе Фарина («Альфа Ромео») – 1950 год

Джек Брэбэм («Купер») – 1959 год

Грэм Хилл («БРМ») – 1962 год

Дэнни Халм («Брэбэм») – 1967 год

Кеке Росберг («Уильямс») – 1982 год

«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Грэм Хилл
logoМакларен
logoКеке Росберг
Джек Брэбэм
logoФормула-1
Дэнни Халм
logoЛандо Норрис
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