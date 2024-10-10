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Тото Вольфф об аварии Антонелли: «Мерседес» неправильно оценил давление на 18-летнего итальянского гонщика в Монце»

«Мерседес» частично признал ответственность за аварию Антонелли в Монце.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что команда не учла давление, которое испытал пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли на домашней трассе Гран-при Италии.

Антонелли, который заменит Льюиса Хэмилтона в 2025 году, провел дебютную практику в Монце и разбил болид.

«Я бы не назвал это ошибкой, но мы не совсем правильно оценили давление, под которым он окажется. На тестах он выступил блестяще. За многие тысячи километров он не допустил ни малейшей ошибки.

Но если ты итальянский гонщик и получаешь первый шанс в Монце в 18 лет, это совсем другое дело. Если учесть этот фактор риска, а не только массив данных, то, пожалуй, было бы мудро предоставить ему первую тренировку в совершенно другом часовом поясе, а не в Италии. Но мы сделаем выводы.

Это нехорошая ситуация для него – жаль, что так случилось. Он показывал такую скорость, это была его первая сессия в Италии, и все ожидали, что его объявят.

Мне нравится его подход. Он был быстрым на первом же круге после выезда из боксов, что и продемонстрировал. Разумеется, я бы предпочел, чтобы он находился во главе протокола, но лидерство у него отняли, потому что болид улетел. Такую скорость гонщики достигли лишь гораздо позже по ходу уик-энда. Конечно, он ехал слишком быстро для условий на трассе в тот момент, поэтому важно найти баланс между амбициями, мотивацией, навыками, а также понимаем, что первая практика есть первая практика.

Я знал, что это станет для него ударом, ударом с эмоциональной точки зрения», – поделился мнением менеджер.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Италии
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoФормула-2
logoТото Вольфф
logoАндреа Кими Антонелли
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