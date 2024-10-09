Флавио Бриаторе о срыве перехода Сайнса: «Для начала «Альпин» нужно создать конкурентоспособную машину»

В «Альпин» не расстроились из-за отказа Карлоса Сайнса.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что состав пилотов на данном этапе развития команды не имеет для нее критического значения.

В «Альпин» предлагали контракт Карлосу Сайнсу, однако тот в итоге предпочел вариант с переходом в «Уильямс».

«Нет, никакого разочарования. Возможность пригласить Карлоса Сайнса – это был шанс, но он представился нам слишком рано. Потому что прежде чем говорить о гонщиках, для начала нам нужно создать конкурентоспособную машину.

Потому что если машина не способна добиваться хороших результатов, не имеет значения, какие гонщики сидят за рулем ваших болидов.

Именно это вы сейчас можете видеть на примере «Ред Булл». Год назад Макс Ферстаппен побеждал в каждой гонке, а сейчас конкурентоспособные машины появились у других команд и побеждает другой молодой гонщик.

Так что в данный момент я не хочу тратить энное количество миллионов на гонщика. Просто потому что для команды он ничего не изменит. При этом мы довольны Пьером Гасли. А также у нас появится свой молодой пилот [Джек Дуэн]. Тем не менее, если Карлос Сайнс будет заинтересован в переходе в 2026 году – мы будем готовы», – рассказал Бриаторе.

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