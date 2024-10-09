Гюнтер Штайнер: «Уэббер играет ключевую роль в развитии карьеры Пиастри
Штайнер отметил вклад Уэбббера в успехи Пиастри.
Бывший руководитель «Хааса» считает, что Марк Уэббер весьма положительно влияет на развитие гонщика «Макларена».
Бывший пилот «Формулы-1» является менеджером Оскара Пиастри и старается во всем помогать своему соотечественнику.
«Марк Уэббер играет ключевую роль. И я сам говорил об этом Марку, причем не для того, чтобы просто быть вежливым. Просто в данном случае у молодого гонщика есть хороший советчик, причем его соотечественник.
Оскар не допускает ошибок новичка – ни на трассе, ни за ее пределами. Для своего возраста он очень здорово развит. И да, разумеется, заслуга в этом далеко не только Марка, ведь Оскар просто очень талантлив от природы. Но хорошо то, что такой человек как Марк во всем ему помогает», – рассказал Штайнер.
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