Гюнтер Штайнер: «Уэббер играет ключевую роль в развитии карьеры Пиастри

Штайнер отметил вклад Уэбббера в успехи Пиастри.

Бывший руководитель «Хааса » считает, что Марк Уэббер весьма положительно влияет на развитие гонщика «Макларена».

Бывший пилот «Формулы-1» является менеджером Оскара Пиастри и старается во всем помогать своему соотечественнику.

«Марк Уэббер играет ключевую роль. И я сам говорил об этом Марку, причем не для того, чтобы просто быть вежливым. Просто в данном случае у молодого гонщика есть хороший советчик, причем его соотечественник.

Оскар не допускает ошибок новичка – ни на трассе, ни за ее пределами. Для своего возраста он очень здорово развит. И да, разумеется, заслуга в этом далеко не только Марка, ведь Оскар просто очень талантлив от природы. Но хорошо то, что такой человек как Марк во всем ему помогает», – рассказал Штайнер .

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