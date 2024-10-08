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Гюнтер Штайнер: «Всегда хорошо ладил с бен Сулайемом, пока он не стал президентом ФИА»

Штайнер сомневается, что «Ф-1» нравится президент ФИА.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как изменились отношения с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом.

«У нас всегда были хорошие отношения. Но поскольку он президент, никогда не знаешь, чего ждать.

Я всегда хорошо с ним ладил, пока он не стал президентом. Безусловно, он хочет пойти на второй срок. Не знаю, хочет ли «Формула-1» его второго срока, однако «Формула-1» за него не голосует. Это делают члены ФИА. И, как и всегда, пройдут выборы. Кто победит на выборах, кто наберет больше голосов, тот и получит место. Это демократия», – заявил итальянец.

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Мохаммед бен Сулайем: «ФИА получает ерунду вместо признания»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФИА
logoФормула-1
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
logoМохаммед бен Сулайем
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