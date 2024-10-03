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Мохаммед бен Сулайем: «Британские СМИ приговорили меня, но сделали сильнее и мудрее»

Президент ФИА пожаловался на несправедливость британской прессы.

Мохаммед бен Сулайем согласился с комментарием экс-главы конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриана Ньюи, который заявил, что британские медиа «демонизировали» Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

В то же время президент ФИА предпочел рассуждать о том, как сам пострадал от журналистов.

«Я уважаю Макса, потому что я гонщик. Я был чемпионом и уважаю победителей и чемпионов.

Я вижу, что ему достается, но давайте поговорим обо мне. Если посмотреть на британские СМИ и то, что они сделали со мной… Бог ты мой, они меня приговорили. Они не обвиняли меня [ни в чем], но все равно продолжали.

И не все равно ли мне? Все равно. Почему? Ведь какие у них цели? Они стремятся продавать, получить более широкий охват для себя. Разумеется, да. Однако у них нет никакой власти надо мной и ФИА.

При всем уважении к британским изданиям или любым другим изданиям, у них нет права голоса. Мы независимая, демократическая федерация. Члены ФИА избрали меня. Власть у Генеральной ассамблеи, не у них.

Знаете, что? Можно просто прекратить эту чепуху и вернуться к делу, поступать так, как лучше для спорта? Если можно? Я прошу. Если [медиа] не хотят, их дело.

Но жизнь продолжается. Знаете, что они сделали со мной? Они сделали меня сильнее. Я стал более осторожным, стал мудрее.

И у меня есть поддержка [федераций под эгидой ФИА]. Если и когда члены ФИА решат, что пора сменить меня как президента, это их право. В конце концов, что дал мне эту должность? Генеральная ассамблея, члены. Я говорю об этом очень и очень четко. Если им не нравится, это их дело.

Однако я не хочу к кому-то возвращаться, слишком часто отвечать [прессе], наносить ответный удар. Почему? Потому что у меня нет времени. Я очень занят, отвечая на запросы членов ФИА и автоспорта», – отметил бен Сулайем в интервью британскому Autosport.

Эдриан Ньюи: «Британские медиа демонизировали Ферстаппена и Феттеля в глазах общественности»

Мохаммед бен Сулайем: «ФИА получает ерунду вместо признания»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФИА
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoСебастьян Феттель
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoМохаммед бен Сулайем
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