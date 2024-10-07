Макс Ферстаппен: «Не собираюсь меняться из-за случившегося в Сингапуре»

Ферстаппен не намерен менять свой подход из-за штрафа ФИА.

Пилот «Ред Булл » получил штраф в виде обязательных общественных работ на благо ФИА за то, что позволил себе нецензурное выражение на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура .

После штрафа Ферстаппен в знак протеста на следующей пресс-конференции отвечал на все вопросы односложно, а затем, в паддоке, в неформальной обстановке пообщался со всеми желающими того журналистами, уже подробно отвечая на все вопросы.

В связи со сложившейся ситуации мнения людей в паддоке разделились – многие гонщики встали на сторону Ферстаппена, хотя нашлись и люди, которые отметили, что в целом в требованиях ФИА не использовать нецензурную лексику в официальных мероприятиях и соревнованиях нет ничего плохого.

«Скажем так – давайте сначала передохнем от «Формулы-1», хотя бы две недели, – а потом, во время гоночного уик-энда в Остине посмотрим на то, как пойдут дела.

Я всегда буду оставаться собой. Из-за случившегося [в Сингапуре] я не собираюсь меняться – менять свою жизнь и менять то, как я работаю в «Формуле-1», – рассказал Ферстаппен.

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