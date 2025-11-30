Ферстаппен потеряет шансы на титул, если не опередит Норриса на Гран-при Катара

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рискует выпасть из титульной гонки после Гран-при Катара, даже если лидер чемпионата Ландо Норрис не выиграет заезд.

Сейчас нидерландец уступает гонщику «Макларена » 25 очков. Чтобы сохранить шансы на чемпионство, Максу нужно отыграть минимум один балл в финальной сессии в Катаре.

Основную гонку Ферстаппен начнет с третьего места, в то время как Норрис стартует вторым. Если оба финишируют в таком же порядке, пилот «Ред Булл » потеряет возможность взять пятый титул в 2025-м.

В случае схода и Ферстаппена, и Норриса у нидерландца все равно не останется шансов на титул: даже если он выиграет в Абу-Даби, а Ландо снова сойдет с дистанции, у них будет равное количество очков, а значит, судьба чемпионства будет решаться по количеству побед, вторых мест и далее. При рассматриваемом сценарии у Макса и Ландо будет одинаковое количество побед – 7, однако по числу вторых мест Норрис окажется впереди – 8 против 5. То есть даже при таком раскладе титул достанется пилоту «Макларена».

Гран-при Катара начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

Условия титула Норриса на Гран-при Катара

