Форнароли досрочно стал чемпионом «Ф-2» через год после титула в «Ф-3»

Форнароли выиграл 2 главные юниорские серии подряд.

Пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли досрочно оформил титул в «Формуле-2».

20-летний итальянец стал недосягаемым для соперников в Катаре, за один этап до конца чемпионата. В главной гонке Форнароли занял второе место, уступив лишь Виктору Мартену из «АРТ».

Леонардо проводит первый полноценный сезон в «Ф-2». В 2024-м Форнароли выиграл титул в «Формуле-3» на второй год в чемпионате, а затем провел два этапа в «Ф-2».

Гонщик не входит в юниорские программы команд «Ф-1». Летом Лео проводил тесты в «Формуле E ».

Формула-2. Катар. Мартен выиграл 2-ю гонку, Форнароли стал 2-м и завоевал титул, Данн – 3-й, Линдблад – 4-й

Лидер «Ф-2» Форнароли нацелен на роль запасного в «Ф-1» в 2026-м и переход в основу в 2027-м (GPblog)