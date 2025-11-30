Форнароли досрочно стал чемпионом «Ф-2» через год после титула в «Ф-3»
Форнароли выиграл 2 главные юниорские серии подряд.
Пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли досрочно оформил титул в «Формуле-2».
20-летний итальянец стал недосягаемым для соперников в Катаре, за один этап до конца чемпионата. В главной гонке Форнароли занял второе место, уступив лишь Виктору Мартену из «АРТ».
Леонардо проводит первый полноценный сезон в «Ф-2». В 2024-м Форнароли выиграл титул в «Формуле-3» на второй год в чемпионате, а затем провел два этапа в «Ф-2».
Гонщик не входит в юниорские программы команд «Ф-1». Летом Лео проводил тесты в «Формуле E».
Формула-2. Катар. Мартен выиграл 2-ю гонку, Форнароли стал 2-м и завоевал титул, Данн – 3-й, Линдблад – 4-й
Лидер «Ф-2» Форнароли нацелен на роль запасного в «Ф-1» в 2026-м и переход в основу в 2027-м (GPblog)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости