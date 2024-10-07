Отмар Сафнауэр: «В «Альпин» хотели избавиться от людей, которые работали хорошо. Я отказался от такой корпоративной культуры»

Сафнауэр объяснил, что пошло не так в «Альпин».

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр рассказал, почему его период в «Альпин » продлился лишь полтора года.

«Некоторые вещи пошли не так в «Альпин». Одна из них заключалась в том, что я не контролировал всю команду. Я сразу же понял, что отдел кадров не отчитывается перед мной, а отчитывается через Францию, финансовый отдел не отчитывается перед мной, а отчитывается через Францию, отдел связей не отчитывается перед мной, маркетинговая группа тоже. Я знал, что это станет проблемой.

Перед тем, как занять должность, говорилось, что все отчитываются передо мной. Я пришел, и все оказалось не так.

Звучали предположения, что нужно изменить корпоративную культуру таким образом, который я не считал правильным. Знаете, я понимаю, как менять корпоративную культуру так, чтобы возникла культура победителей, безопасная среда с психологической точки зрения – все, о чем я говорил, что собирался сделать.

Они хотели, чтобы корпоративная культура изменилась по-другому – хотели избавиться от некоторых людей, которые работали хорошо и были в команде долгое время. Я подумал: «Что ж, если избавляешься от людей, которые здорово работают, ты посылаешь сигнал: «Работай хорошо и будешь уволен». Это не та культура, которая тебе действительно нужна, поэтому я отказался», – поведал Отмар в подкасте High Performance.

Сафнауэр также поделился мнением о нынешних провалах «Альпин»:

«Дело не в том, что я ушел – ушла куча народа. Эти люди на самом деле хорошо себя проявляли. Большая часть из них сейчас в других командах».

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