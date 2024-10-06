Отмар Сафнауэр дважды платил всей «Форс-Индии» из своего кармана: «Это были миллионы»
Сафнауэр сообщил, что потратил личные миллионы на зарплаты в «Форс-Индии».
Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр подтвердил слухи о том, что ему приходилось платить зарплату всем сотрудникам «Форс-Индии» из своего кармана.
«Дважды. Это были миллионы. И я знал, что зарплаты не выплатят. Знал, какая это тяжелая ситуация для людей. Знаете, некоторые живут от зарплаты до зарплаты, и я это понимаю. Я просто не мог – мы должны были платить зарплату», – заявил Отмар в подкасте High Performance.
Сафнауэр предпочел не хвалиться своей щедростью:
«Мало кто знал. Дело было не в этом».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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