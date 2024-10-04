Кевин Магнуссен о системе штрафных баллов: «Было бы лучше сразу дисквалифицировать пилота за опасный пилотаж»

Магнуссен призвал пересмотреть систему штрафных баллов.

Пилот «Хааса » стал первым гонщиком «Формулы-1» за 12 лет, который был дисквалифицирован на один Гран-при .

Магнуссен , накопив 12 штрафных баллов, многие из которых были получены за далеко не самые серьезные нарушения, был вынужден пропустить гонку в Баку. На этот этап его в «Хаасе» подменил Оливер Бермэн.

«Система штрафных баллов кажется мне немного странной. Возможно, было бы лучше сразу дисквалифицировать на одну гонку за действительно опасный пилотаж, или за какой-то конкретный инцидент. А не использовать систему с накоплением баллов.

Ведь в итоге вы можете оказаться в ситуации, где будете оштрафованы сильнее, чем другие [за те же самые нарушения]», – рассказал Магнуссен.

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