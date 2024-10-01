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Шарль Леклер: «Лучше иметь в напарниках сильнейшего гонщика, чем второго номера. Мне везло с этим»

Леклер рассказал, как прибавляет благодаря быстрым напарникам.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о предстоящей работе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в 2025 году.

«Будет невероятно интересно увидеть, что он сделал правильно в своей карьере, чтобы достичь всего этого успеха.

У него очень мало слабых мест. На самом деле я не знаю никаких слабостей Льюиса. Он невероятно сильный пилот, всегда показывает скорость, супербыстрый, суперстабильный. Будет крайне интересно поучиться у Льюиса, а также продемонстрировать, на что я способен в том же болиде. Эти две вещи сильно меня мотивируют.

Я не особо думаю об ожиданиях, потому что должен сосредоточиться на своей работе. Я всегда предпочитаю скорее думать о процессе достижения чего-то большого, чем [сначала] о больших вещах, а затем о процессе», – признался монегаск.

Шарль высказался о том, что его и Хэмилтона объединяет любовь к музыке, моде и собакам:

«Это классно, у нас очень хорошие отношения, и, уверен, так и продолжится».

Ранее Леклер выступал в паре с Себастьяном Феттелем, а сейчас является партнером по команде Карлоса Сайнса. По словам Шарля, он стал сильнее, сражаясь с такими напарниками.

«С того момента, как я попал в «Формулу-1», мне очень везло. Вместо того, чтобы жалеть, что у меня нет второго номера, я всегда думал, что гораздо лучше иметь в напарниках сильнейшего гонщика.

У меня были очень и очень быстрые напарники, которые подталкивали меня вперед, и у Льюиса я тоже многому научусь», – подчеркнул пилот.

Леклер ответил на вопрос, не стоит ли Хэмилтону поучиться у него, учитывая трудности с сегодняшним поколением машин «Ф-1» с граунд-эффектом:

«Льюис все равно невероятно быстр. Он все равно Льюис Хэмилтон. Так что не думаю, что ему нужен мой совет».

Шарль Леклер: «Если соперники будут ошибаться, у «Феррари» появится шанс в борьбе за Кубок конструкторов»

Хэмилтон начал учить итальянский перед переходом в «Феррари» (Autosprint)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoСебастьян Феттель
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoШарль Леклер
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