Шарль Леклер: «Если соперники будут ошибаться, у «Феррари» появится шанс в борьбе за Кубок конструкторов»
Леклер оценил шансы команды в Кубке конструкторов.
Пилот «Феррари» считает, что команда пока уступает по скорости «Макларену» и возможность побороться появится только в случае ошибок конкурентов.
В данный момент «Феррари» занимает третье место в общем зачете, уступая «Ред Булл» 24 очка, а лидирующему «Макларену» 75 очков.
«Если мы продолжим стабильные выступления и не будет слишком часто упускать хорошие шансы, то в конце сезона, при подсчете очков, у нас, будем надеяться, окажется их достаточно для победы в Кубке конструкторов.
При этом я не думаю, что по чистой скорости мы уже готовы бороться за Кубок конструкторов. Я не вижу нас в этой борьбе, но если соперники будут ошибаться, то у нас появится шанс побороться.
Несмотря на то, что последние гонки сложились хорошо, я всегда говорил о том, что нам нужно быть осторожными с ожиданиями. Потому что болид «Макларена» по-прежнему лучше нашей машины. На одних трассах мы будем близки по скорости, на других у соперников будет преимущество. До гонки в Сингапуре мы были близки по скорости, при этом наша машина никогда не была самой быстрой – за исключением, возможно, гонки в Монако. И в Монце мы тоже смотрелись сильно», – рассказал Леклер.
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