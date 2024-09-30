Нико Росберг: «Ред Булл» рискует финишировать третьим в Кубке конструкторов. Есть один пилот, и у него временами трудности с болидом»

«Ред Булл» может опуститься еще ниже в Кубке конструкторов, считает Росберг.

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг высказался о форме Серхио Переса , который едва ли помогает «Ред Булл» в чемпионате команд.

Действующие обладатели титула сохраняют первое место в личном зачете усилиями Макса Ферстаппена , однако в Кубке конструкторов находятся ниже «Макларена».

«Ред Булл» рискует даже финишировать третьим в Кубке конструкторов, ведь фактически есть один пилот, и даже у этого одного пилота временами трудности с болидом. А у «Феррари » два гонщика, у «Макларена » два гонщика, что лишь осложняет положение», – заявил Нико в подкасте Sky Sports.

«Макларен» опережает «Ред Булл» на 41 одно, «Феррари» отстает от австрийцев на 34 балла.

Росберг также порассуждал о потенциальной замене Переса:

«Это трудная ситуация. Проблема в том, что пилота на замену по сути нет. Команда не видит Цуноду как достаточно сильного гонщика, Риккардо выбыл.

Также это очень странно: мы все знаем, что Перес – хороший пилот, который временами по-настоящему бросал Максу вызов в борьбе за титул на коротких отрезках, даже в прошлом году. А теперь он откатился так далеко. Очень и очень странно.

Как бы то ни было, ему дали шанс до конца года. Думаю, команде еще предстоит заново изучить ситуацию перед следующим сезоном.

Вот еще одна причина попробовать Лоусона. Если Лоусон проявит себя потрясающе в последних шести гонках, то, несомненно, его рассмотрят на место в основной команде «Ред Булл» на следующий год».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024

«Я не уйду. Не дождутся, суки!» Перес выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-стрит» на фоне слухов