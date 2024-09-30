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  • Роб Смедли: «Хэмилтон станет ходить по воде в «Феррари», если впитает культуру команды»
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Роб Смедли: «Хэмилтон станет ходить по воде в «Феррари», если впитает культуру команды»

Смедли призвал Хэмилтона работать над адаптацией в «Феррари».

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли поделился мнением о том, что ждет пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в Скудерии в 2025 году.

«Я считаю, команда его примет. Если приходишь с определенной репутацией, как у Льюиса – он способен дать результат – команда сплотится вокруг него. Безусловно, команда сплотится вокруг него.

Но и Льюис должен сыграть свою роль. Несомненно, Льюису нужно расположить к себе и впитать культуру команды, а не остаться на периферии. Если получится, его полюбят. Он станет ходить по воде, честно.

На мой взгляд, теперь команда ощущает, что должна поднять планку на один или два процента, ведь там чувствуют уверенность, так ведь? Семикратный чемпион мира приходит, выбирает твою команду, а не место, где он был, скажем так, всю свою жизнь, если говорить о моторах. Внезапно он оставляет это, оставляет все наследие и выбирает вас.

Это невероятно поднимает уверенность. А если каждый станет работать на полпроцента упорнее или умнее, то, знаете, могут произойти чудесные вещи», – высказался Смедли в подкасте Formula For Success.

Хэмилтон начал учить итальянский перед переходом в «Феррари» (Autosprint)

Компания Хэмилтона по производству «безалкогольной текилы» может стать спонсором «Феррари» (Джо Сейвард)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
Роб Смедли
logoФормула-1
logoМерседес
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