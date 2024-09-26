Компания Хэмилтона по производству «безалкогольной текилы» может стать спонсором «Феррари» (Джо Сейвард)

Хэмилтон может прийти в «Феррари» со своей фирмой.

Известный журналист Джо Сейвард поделился слухом из паддока Гран-при Сингапура .

Сообщается, что новым спонсором «Феррари» может стать компания Almave, созданная пилотом «Мерседеса » Льюисом Хэмилтоном , который в следующем году присоединится к Скудерии.

Almave производит безалкогольный аналог текилы, созданный с помощью схожего процесса.

«Льюис Хэмилтон может в итоге стать спонсором самого себя в «Феррари », – отметил Сейвард.

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