Компания Хэмилтона по производству «безалкогольной текилы» может стать спонсором «Феррари» (Джо Сейвард)
Хэмилтон может прийти в «Феррари» со своей фирмой.
Известный журналист Джо Сейвард поделился слухом из паддока Гран-при Сингапура.
Сообщается, что новым спонсором «Феррари» может стать компания Almave, созданная пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, который в следующем году присоединится к Скудерии.
Almave производит безалкогольный аналог текилы, созданный с помощью схожего процесса.
«Льюис Хэмилтон может в итоге стать спонсором самого себя в «Феррари», – отметил Сейвард.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Джо Сейварда
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