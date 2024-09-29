Стефано Доменикали о будущем Гран-при Италии: «Организаторам нужно идти дальше – улучшать трибуны, паддок»

Доменикали высказался о будущем Гран-при Италии в «Ф-1».

Руководитель «Формулы-1» отметил прогресс организаторов Гран-при Италии в подготовке трассы, но при этом заявил, что работа по модернизации автодрома должна продолжиться:

«В Монце слишком долго жили прошлым. Теперь же организаторы решили идти вперед – перекладка асфальта на трассе стала первым шагом по улучшению инфраструктуры. И этот шаг чрезвычайно важен для «Формулы-1».

Но теперь нужно продолжать двигаться в этом же направлении. Работа над обновлением покрытия трассы закончена, и нужно идти дальше – улучшать трибуны, паддок, зоны хоспиталити. Это следующие задачи. И мы не можем откладывать их выполнение до 2040 года, эти проекты нужно реализовать быстро».

Доменикали также высказался о шансах на то, что Италии удастся сохранить сразу два Гран-при в календаре «Формулы-1» – и «Монцу», и «Имолу». На данный момент контракты на проведение обоих этапов рассчитаны до конца 2025 года:

«Я скажу так – «Формула-1 » получает очень много запросов на проведение Гран-при. Так что нам нужно все обдумать и понять, можем ли обеспечить поддержку сразу двум Гран-при в Италии. Этот вопрос нужно будет прояснить в течение года».

Политическая битва титанов «Ф-1»: систему «Ред Булл» атакуют из-за одного зачетного балла!