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Оскар Пиастри: «Колапинто и Бермэн доказали, что «Ф-1» в надежных руках на многие годы вперед»

Пиастри не переживает за следующее поколение пилотов «Ф-1».

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри высказался о многочисленных перестановках в «Формуле-1» в 2025 году.

Оливер Бермэн займет место в «Хаасе», Джек Дуэн – в «Альпин», Андреа Кими Антонелли – в «Мерседесе», а выступающий за «Уильямс» Франко Колапинто пока не получил постоянный кокпит.

«В следующем сезоне будет много новичков, и, считаю, даже на прошлой неделе [на Гран-при Азербайджана] Франко и Олли доказали, что наш спорт в надежных руках на многие годы вперед, на мой взгляд.

Если на пути наверх тебе сопутствует успех, то, конечно, это придает уверенности в том, что ты можешь достичь успеха на самом высоком уровне. Гарантий не бывает. Даже когда движешься к вершине, существуют и другие факторы помимо побед. В то же время порой выигранные гонки не показывают полную картину. Как я уже говорил, в автоспорте много переменных, многие вещи ты не можешь контролировать.

Так что да, важно показать нужным людям, на что ты способен, даже если ты не обязательно выигрываешь. Но победы всегда придают уверенности», – отметил Оскар.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМакларен
logoУильямс
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
logoХаас
logoДжек Дуэн
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoАндреа Кими Антонелли
Франко Колапинто
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