Гюнтер Штайнер о Колапинто и Албоне: «Парень, имя которого никто не знает, как произносить, почти побеждает самого талантливого пилота после Михаэля Шумахера»

Штайнер высказался о неожиданном взлете Колапинто.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер признался, что озадачен успешным дебютом в «Формуле-1» Франко Колапинто, который заменил в «Уильямсе » Логана Сарджента и стал напарником Алекса Албона .

«Есть великий Алекс Албон, самый талантливый пилот после Михаэля Шумахера , и приходит парень – никто даже не знает, как произносить его имя. Откуда взялся этот парень?

И я очень уважаю Алекса, он хороший гонщик, но видно, что этот Колапинто, Франко Колапинто… Я не ожидал его появления, и надо отдать должное Джеймсу Воулзу, который отыскал такой большой талант.

Парень приходит и почти побеждает либо выступает на равных с Алексом Албоном, про талант которого все мы знаем. И у него нет места на следующий сезон», – отметил Штайнер.

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