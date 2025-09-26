Гюнтер Штайнер о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов: «Труднее всего будет «Ред Булл»
Штайнер оценил шансы трех команд на вице-чемпионство в 2025-м.
Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал борьбу «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл» за второе место в Кубке конструкторов.
«Любой из них может выиграть в этой борьбе, слишком рано называть кого-то конкретного. Если «Мерседес» сможет провести хорошие гонки и выиграть одну, а Кими [Антонелли] заработает несколько очков, то они могут оказаться впереди.
Полагаю, труднее всего будет «Ред Булл». Не думаю, что Макс [Ферстаппен] выиграет еще больше гонок в этом году», – заявил Штайнер.
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен не будет часто выигрывать в конце сезона, а «Макларен» будет»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
