Гюнтер Штайнер о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов: «Труднее всего будет «Ред Булл»

Штайнер оценил шансы трех команд на вице-чемпионство в 2025-м.

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер прокомментировал борьбу «Феррари », «Мерседеса » и «Ред Булл » за второе место в Кубке конструкторов.

«Любой из них может выиграть в этой борьбе, слишком рано называть кого-то конкретного. Если «Мерседес» сможет провести хорошие гонки и выиграть одну, а Кими [Антонелли ] заработает несколько очков, то они могут оказаться впереди.

Полагаю, труднее всего будет «Ред Булл». Не думаю, что Макс [Ферстаппен] выиграет еще больше гонок в этом году», – заявил Штайнер.

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен не будет часто выигрывать в конце сезона, а «Макларен» будет»

