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Джолион Палмер: «Прочитал в прессе о том, что меня заменит Сайнс»

Палмер узнал из прессы об увольнении из «Ф-1».

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот «Рено» Джолион Палмер рассказал, что команда не сообщила ему о разрыве.

Палмер провел сезон-2016 полностью, а по ходу 2017 года был заменен на Карлоса Сайнса. Уже после решения о перестановке Джолион показал лучший результат в карьере, финишировав шестым в Сингапуре.

«Брат прислал мне сообщение: «Ты это видел?» Это был Autosport: «Сайнс заменит Палмера». Я такой: «Что?!» Честно, я впервые об этом услышал. Я находился дома и кликнул. Я действительно читал о собственном провале на Autosport.

Я не идиот и знал, что не останусь в конце года. Сезон складывался плохо. Я не знал, завершу ли сезон, но надеялся на это. На самом деле у меня был отличный этап в Спа, где я оказался быстрее Хюлькенберга.

Я не ожидал, что прочитаю о собственном конце. Думал, кто-то в команде увидит и свяжется, но никто это не сделал. Я прилетел в Сингапур на пресс-конференцию в четверг, и главный по прессе в команде сказал: «Ты готов?» Я ответил: «Нет! Я ни за что не пойду к мировым СМИ, пока кто-нибудь не скажет мне окончательно, что происходит».

Я ждал. Нигде не было Сириля [Абитебуля], менеджеров. В итоге Сириль появился и сообщил, но подход на протяжении всего года был плохим.

Не знаю, почему [Абитебуль не сказал заранее]. Новость в Autosport появилась, пожалуй, раньше, чем «Рено» была готова, но ты ожидаешь, что босс сообщит, правда это или нет. Мне пришлось напрашиваться на разговор, так что осталось плохое послевкусие», – поделился историей Джолион Beyond the Grid.

Джолион Палмер об аварии Переса и Сайнса: «У Серхио было полно места, которое он должен был использовать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
Гран-при Бельгии
Гран-при Сингапура
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoДжолион Палмер
logoРено
Сириль Абитебуль
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