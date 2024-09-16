Джолион Палмер об аварии Переса и Сайнса: «У Серхио было полно места, которое он должен был использовать»

Палмер считает, что Перес в большей степени виноват в аварии с Сайнсом.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер проанализировал борьбу гонщиков «Феррари » Шарля Леклера и Карлоса Сайнса с Серхио Пересом из «Ред Булл » на заключительных кругах Гран-при Азербайджана.

Эпизод завершился столкновением между Сайнсом и Пересом. Стюарды признали момент гоночным и не стали наказывать участников.

«Они оба стремятся получить слипстрим от Леклера, ведь заезд к третьему повороту длинный. Сайнс постепенно смещается наперерез, поскольку его напарник тоже сдвигается, а Перес стоит на своем. Сайнс смещается очень плавно.

Хотя можно говорить о том, что здесь 50 на 50, я считаю, что Перес должен был использовать все это пространство с левой стороны. Сайнс довольно заметно впереди, и ему можно смещаться, оставляя место Чеко. Думаю, он будет разочарован тем, что Перес стоял на своем – видно, что руль абсолютно прямой – в попытке сохранить слипстрим от Шарля Леклера.

Перес, конечно, будет утверждать, что Сайнс смещался и являлся агрессором. Но, на мой взгляд, Перес мог сделать больше – у него было полно места, которое он не использовал», – заявил Палмер.

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