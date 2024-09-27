Гельмут Марко о продолжении сотрудничества с Риккардо: «Даниэль решил, что ему нужно какое-то время, чтобы обдумать свое будущее в целом»
Марко высказался о продолжении сотрудничества с Риккардо.
Советник «Ред Булл» отметил, что команде было бы интересно и дальше работать с австралийцем в области маркетинговых проектов. Однако также Марко признал, что сомневается в мотивации Даниэля.
«Мы обсуждали такую возможность и мы со своей стороны были заинтересованы в таком сотрудничестве. Ведь Риккардо остается одним из самых популярных гонщиков «Формулы-1», особенно в США.
Но Даниэль решил, что ему нужно какое-то время, чтобы обдумать свое будущее в целом. Не думаю, что он решит выступать в какой-то другой гоночной серии. Но, с другой стороны, если Даниэль перестанет принимать активное участие в гонках, захочет ли он вообще участвовать во всей этой пиар-деятельности.
Более того, за карьеру Даниэль заработал много денег, которые теперь лежат у него на счету в банке. Так что я бы сказал, что сейчас ему предстоит определиться, как будет выглядеть его дальнейшая жизнь», – рассказал Марко.
Риккардо в «Ф-1» – все? Под слухи об увольнении отобрал лучший круг и гонщика дня у Норриса
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий