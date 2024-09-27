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  • Гельмут Марко о продолжении сотрудничества с Риккардо: «Даниэль решил, что ему нужно какое-то время, чтобы обдумать свое будущее в целом»
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Гельмут Марко о продолжении сотрудничества с Риккардо: «Даниэль решил, что ему нужно какое-то время, чтобы обдумать свое будущее в целом»

Марко высказался о продолжении сотрудничества с Риккардо.

Советник «Ред Булл» отметил, что команде было бы интересно и дальше работать с австралийцем в области маркетинговых проектов. Однако также Марко признал, что сомневается в мотивации Даниэля.

«Мы обсуждали такую возможность и мы со своей стороны были заинтересованы в таком сотрудничестве. Ведь Риккардо остается одним из самых популярных гонщиков «Формулы-1», особенно в США.

Но Даниэль решил, что ему нужно какое-то время, чтобы обдумать свое будущее в целом. Не думаю, что он решит выступать в какой-то другой гоночной серии. Но, с другой стороны, если Даниэль перестанет принимать активное участие в гонках, захочет ли он вообще участвовать во всей этой пиар-деятельности.

Более того, за карьеру Даниэль заработал много денег, которые теперь лежат у него на счету в банке. Так что я бы сказал, что сейчас ему предстоит определиться, как будет выглядеть его дальнейшая жизнь», – рассказал Марко.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoДаниэль Риккардо
logoРБ
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