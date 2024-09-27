У трассы Гран-при Майами появились новые варианты конфигурации

Трасса Гран-при Майами получила несколько альтернативных конфигураций.

Организаторы соревнований на городской трассе «Международный автодром Майами». Благодаря продолженному срезу трек получил сразу четыре новые конфигурации.

Отмечается, что длина трассы теперь может варьироваться от 4,5 до 2,3 км. Данные изменения были внесены с целью создания возможности принимать у себя соревнования других гоночных серий помимо «Формулы-1».

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