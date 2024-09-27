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«Газпром нефть» и SMP Racing подписали соглашение о сотрудничестве: будут готовить пилотов и инженеров, а также делать автоспорт доступным для детей

«Газпром нефть» и SMP Racing подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает развитие автоспортивных проектов на единой платформе G-Drive SMP Racing. В рамках партнерства стороны усилят направления подготовки пилотов, гоночных инженеров и тренеров-инструкторов, разработки российских спортивных автомобилей, а также развития трассовой инфраструктуры для различных типов соревнований.

Приоритетной задачей сотрудничества двух компаний станет популяризация и расширение возможностей занятия автоспортом среди детей и подростков. На сегодняшний день участниками объединенной программы являются свыше 1,5 тысяч молодых гонщиков из 37 регионов России.

Уже в 2024 году для спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет будет организована серия чемпионатов по картингу в Москве, Сочи, Казани, Рязани, Грозном и других российских городах. Также для молодежи в 60 регионах страны пройдут фиджитал-турниры, объединяющие реальные гоночные заезды и соревнования на компьютерных симуляторах. Победители и призеры соревнований смогут продолжить обучение в гоночной академии G-Drive SMP Racing.

Также автоспортивная платформа станет площадкой по разработке и тестированию новых автомобильных технологий – спортпрототипов, гоночного оборудования, моторных топлив и смазочных материалов. «Газпром нефть» выступает многолетним партнером различных гоночных серий и обеспечивает участников соревнований высокотехнологичным топливом G-Drive и эффективными моторными маслами G-Energy.

Фото: Евгений Сафронов, Иван Баринов

Реклама 18+. ООО «Газпромнефть-СМ». ИНН 7728640182. erid: 2SDnjbwNV6A

Опубликовано: Sports
G-Drive Racing
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