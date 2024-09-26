«Мерседес» готовит существенный пакет обновлений для Гран-при США
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон сообщил, что команда привезет значительные обновления на Гран-при США.
«Мы постараемся разобраться с факторами, которые сдерживали нас в этот уик-энд [на Гран-при Сингапура], понять, как лучше работать с шинами на таких автодромах, где случается перегрев, а также проделаем довольно большую работу над последними обновлениями сезона.
У нас достаточно существенный набор обновок для Остина – надеемся, это позволит провести достойный уик-энд», – сказал специалист.
Джеймс Эллисон: «Мерседес» допустил очевидную ошибку с шинами Хэмилтона»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал команды «Мерседес»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости