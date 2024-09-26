«Мерседес» готовит существенный пакет обновлений для Гран-при США

Технический директор «Мерседеса » Джеймс Эллисон сообщил, что команда привезет значительные обновления на Гран-при США .

«Мы постараемся разобраться с факторами, которые сдерживали нас в этот уик-энд [на Гран-при Сингапура ], понять, как лучше работать с шинами на таких автодромах, где случается перегрев, а также проделаем довольно большую работу над последними обновлениями сезона.

У нас достаточно существенный набор обновок для Остина – надеемся, это позволит провести достойный уик-энд», – сказал специалист.

Джеймс Эллисон: «Мерседес» допустил очевидную ошибку с шинами Хэмилтона»