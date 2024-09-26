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«Мерседес» готовит существенный пакет обновлений для Гран-при США

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон сообщил, что команда привезет значительные обновления на Гран-при США.

«Мы постараемся разобраться с факторами, которые сдерживали нас в этот уик-энд [на Гран-при Сингапура], понять, как лучше работать с шинами на таких автодромах, где случается перегрев, а также проделаем довольно большую работу над последними обновлениями сезона.

У нас достаточно существенный набор обновок для Остина – надеемся, это позволит провести достойный уик-энд», – сказал специалист.

Джеймс Эллисон: «Мерседес» допустил очевидную ошибку с шинами Хэмилтона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал команды «Мерседес»
Гран-при США
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
Джеймс Эллисон
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