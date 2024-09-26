Даниэль Риккардо: «Мне не были бы гарантированы выдающиеся успехи, если бы я остался в «Ред Булл»
Риккардо не уверен, что достиг бы вершины в «Ред Булл».
Пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о том, как сложилась бы его судьба, если бы в конце 2018 года он не ушел из «Ред Булл» в «Рено».
«Если бы я остался, мне не были бы гарантированы выдающиеся успехи, победы там и сям. Никогда не знаешь, как сложится.
Но, конечно, я не стану говорить, что это лучшее решение в моей жизни. Ты просто делаешь свое дело. Суть в том, что затем я вернулся в семью.
Однако я не хочу вспоминать это с грустью или печалью. Все происходит не просто так», – заявил австралиец.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
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