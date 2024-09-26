  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Даниэль Риккардо: «Мне не были бы гарантированы выдающиеся успехи, если бы я остался в «Ред Булл»
2

Даниэль Риккардо: «Мне не были бы гарантированы выдающиеся успехи, если бы я остался в «Ред Булл»

Риккардо не уверен, что достиг бы вершины в «Ред Булл».

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о том, как сложилась бы его судьба, если бы в конце 2018 года он не ушел из «Ред Булл» в «Рено».

«Если бы я остался, мне не были бы гарантированы выдающиеся успехи, победы там и сям. Никогда не знаешь, как сложится.

Но, конечно, я не стану говорить, что это лучшее решение в моей жизни. Ты просто делаешь свое дело. Суть в том, что затем я вернулся в семью.

Однако я не хочу вспоминать это с грустью или печалью. Все происходит не просто так», – заявил австралиец.

Риккардо в «Ф-1» – все? Под слухи об увольнении отобрал лучший круг и гонщика дня у Норриса

Риккардо не станет запасным в «Ред Булл»: «Особого смысла нет. Я не буду возобновлять карьеру»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
logoРед Булл
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
logoРено
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь MotoGP на сезон-2025: 22 Гран-при, Казахстана нет, дебют Венгрии, возвращение Чехии
сегодня, 08:41
Джеймс Эллисон: «Мерседес» допустил очевидную ошибку с шинами Хэмилтона»
6сегодня, 08:07
Жак Вильнев: «Если Норрис не станет чемпионом, то по вине «Макларена», не по своей»
5сегодня, 07:22
Юки Цунода: «Удивлен, что не матерился в Сингапуре. Может, я стал более приятным человеком»
4сегодня, 06:38
Фернандо Алонсо: «Думаю, машина 2026 года – первая, на разработку которой в «Астон Мартин» сможет повлиять Ньюи»
6вчера, 16:58
Норрис, Ферстаппен, Алонсо и Хюлькенберг – лучшие пилоты Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1»
22вчера, 15:35
MotoGP. Гран-при Индии отложен до 2026 года
вчера, 15:02
Ландо Норрис: «Надеюсь, борьба за титул будет идти до самого конца»
13вчера, 14:12
Шарль Леклер: «Если соперники будут ошибаться, у «Феррари» появится шанс в борьбе за Кубок конструкторов»
8вчера, 12:39
Нико Хюлькенберг: «Нужно было удерживать «Ред Булл» позади на протяжении всего второго отрезка, но мы справились»
8вчера, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото