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Кристиан Хорнер: «Ред Булл» все еще сражается за Кубок конструкторов»

«Ред Булл» по-прежнему надеется забрать оба титула.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил шансы на личное чемпионство и Кубок конструкторов в 2024 году.

Если Макс Ферстаппен сохраняет существенное преимущество над Ландо Норрисом после Гран-при Сингапура, то в командном зачете «Ред Булл» уже на 41 очко отстает от «Макларена».

«Считаю, мы будем бороться до самого конца чемпионата. Мы на 52 очка впереди [в личном зачете], и остались шесть гонок. Это большое количество гонок, разыгрывается много очков. Все в команде необыкновенно мотивированы.

Мы все еще сражаемся за оба титула, разумеется. Если говорить о Кубке конструкторов, мы вновь пропустили удар, но есть кое-какие трассы, где в прошлом мы проявляли себя очень здорово.

Нужно, чтобы оба пилота гнали на всю катушку. Чеко [Перес] проводил хороший прошлый уик-энд, в этот раз сложилось тяжело.

У «Макларена» два гонщика на подиуме, и такие этапы с большими очками переворачивают ситуацию. Надо сделать так, чтобы Чеко оказался настолько высоко, насколько возможно», – заявил Кристиан.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024

«Ф-1» взбесило хитрейшее крыло «Макларена»! Команда погордилась хаком правил, но сняла деталь

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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