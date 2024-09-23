Макс Ферстаппен о лучшем круге: «Риккардо может попросить о чем угодно на Рождество. О Даниэле будут помнить как об отличном гонщике и человеке»

Ферстаппен высказался о помощи Риккардо и вероятном уходе австралийца из «Ф-1».

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен прокомментировал быстрейший круг Гран-при Сингапура в исполнении Даниэля Риккардо , который отобрал один балл у пилота «Макларена » Ландо Норриса.

Гонка, по всей видимости, стала последней для Риккардо в «РБ» и «Формуле-1». После финиша Даниэль упомянул будущий подарок на Рождество от Макса.

«Конечно, сегодня я должен поблагодарить его за быстрейший круг. Он может попросить о чем угодно [на Рождество].

Он отличный парень, правда. Мы всегда сохраняли прекрасные отношения, было спортивное соперничество в команде.

О нем будут помнить как об отличном гонщике, но также и отличном человеке. У него прекрасный характер. Очень редко можно встретить того, кто его ненавидит.

Пожалуй, в будущем, когда меня тоже уже не будет тут, мы сядем и оглянемся на все эти годы вместе, выпьем пива», – заявил Ферстаппен.

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