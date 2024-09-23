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  • Макс Ферстаппен об отставании от Норриса в Сингапуре: «Мне кажется, сейчас «Ред Булл» не сможет бороться с «Маклареном» и на обычных трассах»
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Макс Ферстаппен об отставании от Норриса в Сингапуре: «Мне кажется, сейчас «Ред Булл» не сможет бороться с «Маклареном» и на обычных трассах»

Ферстаппен оценил текущее положение команды.

Пилот «Ред Булл» в целом остался доволен выступлением на Гран-при Сингапура – на треке, который плохо подходит болиду австрийской команды.

При этом Ферстаппен признал, что на данный момент отставание в более чем 20 секунд от Норриса говорит о том, что «Ред Булл» не сможет бороться с «Маклареном» и на обычных трассах.

«Нам все еще нужно разобраться с базовым темпом нашей машины, с гоночным темпом на длинной дистанции.

Разумеется, мы понимаем, что трасса Гран-при Сингапура далеко не идеальна для нашего болида, но мне кажется, что сейчас «Ред Булл» не сможет бороться с «Маклареном» и на обычных трассах. Так что нам нужно прибавлять в скорости.

В этой гонке я довольно быстро понял, что просто не смогу держаться на Норрисом. Так что я постарался сосредоточиться на своей гонке и держать нормальный темп, хоть он и был далеко не таким, как у Ландо.

Первый отрезок получился трудным. Задние шины сильно изнашивались, машина много скользила, из-за чего я сильно терял время на круге. Второй отрезок прошел лучше. Да, все равно не так хорошо, как хотелось бы, но ситуация выглядела более оптимистично», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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