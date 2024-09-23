Шарль Леклер: «Феррари» хватало темпа, чтобы финишировать впереди Расселла. Насчет Норриса и Ферстаппена я не уверен»

Леклер оценил выступление на Гран-при Сингапура.

Пилот «Феррари » отметил, что темп болида в гонке позволял бороться за высокие места, и что он мог бы финишировать выше 5-го места, если бы не провал в квалификации.

«Смотря на темп «Макларена » и темп Макса Ферстаппена , я даже не знаю, скольких очков мы на самом деле не досчитались в этой гонке.

Что касается Джорджа Расселла – да, нам определенно хватало темпа, чтобы финишировать впереди него. В то время как Ландо , как я слышал, был очень быстр – и я не думаю, что наша машина могла бы демонстрировать такой темп. Как и Макс.

Так что да, несколько очков мы потеряли. Но мне кажется, что нам все равно удалось неплохо отыграться. Хотя, опять же, мы все равно поплатились за неудачу в квалификации.

Несмотря на все это, я получил удовольствие от гонки. Весь второй отрезок, до самого последнего круга, мне очень понравился. Да, первые 25 кругов были кошмарными, потому что я просто сидел позади Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенберга и ничего не мог сделать. Я надеялся, что они рано поедут в боксы, но этого не случилось, они очень долго оставались на трассе. Так что пришлось терпеть. Но в целом, после этого гонка сложилась хорошо», – рассказал Леклер.

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