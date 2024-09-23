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Ферстаппен – лучший гонщик Гран-при Сингапура по версии The Race, Норрис ниже Алонсо, Риккардо – 19-й

Ферстаппен опередил Алонсо и Норриса в сингапурском рейтинге лучших пилотов.

Издание The Race поделилось традиционным рейтингом гонщиков по итогам Гран-при Сингапура. Эксперт Эдд Стро расположил спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, уступивший более 20 секунд победителю заезда Ландо Норрису. Сам гонщик «Макларена» стал третьим в списке, на второе место поставили лидера «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Напарник Норриса Оскар Пиастри замкнул топ-10.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес занял лишь 16-ю позицию в рейтинге, Карлос Сайнс из «Феррари» – 17-ю, гонщик дня по версии фанатов Даниэль Риккардо («РБ») – 19-ю.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Сингапура (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Франко Колапинто («Уильямс»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

14. Валттери Боттас («Заубер»)

15. Пьер Гасли («Альпин»)

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Карлос Сайнс («Феррари»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Даниэль Риккардо («РБ»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Риккардо в «Ф-1» – все? Под слухи об увольнении отобрал лучший круг и гонщика дня у Норриса

Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
Гран-при Сингапура
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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