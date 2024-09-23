Зак Браун: «Задам вопросы о лучшем круге Риккардо. Классная спортивная штука с первой и второй командами»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение, что «РБ» позвала Даниэля Риккардо в боксы ради лучшего круга на Гран-при Сингапура, чтобы помочь лидеру «сестринской» команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Без попытки Риккардо балл достался бы главному конкуренту Ферстаппена – гонщику «Макларена» Ландо Норрису. Сам Даниэль не заработал очко, так как финишировал последним, 18-м.
«Классная спортивная штука с первой и второй командами – не думал, что это разрешено. Но что ж, это не первый раз и, наверное, не последний.
Безусловно, я задам вопросы. Я говорил об этом в прошлом, и, на мой взгляд, вот пример, что подобное происходит – считаю, такой пит-стоп бы не провели. Он не принес команде очко, и это иллюстрирует проблему», – поделился мыслями Браун в интервью SiriusXM.
Риккардо отобрал у Норриса лучший круг на Гран-при Сингапура, Ферстаппен отреагировал: «Спасибо, Даниэль»
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