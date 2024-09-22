Фредерик Вассер: «Феррари» держалась с «Маклареном» в гонке, но что-то упустила в квалификации»

«Феррари» упустила шансы в квалификации в Сингапуре, признал Вассер.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер отметил, что Шарль Леклер, финишировавший пятым на Гран-при Сингапура, на заключительном отрезке показывал скорость победителя – пилота «Макларена » Ландо Норриса .

«Я считаю, что Шарль на последних 25 кругах ехал как Ландо. Мы хорошо отыгрались и в итоге привезем домой неплохие очки. Ничего чудесного, однако мы стартовали девятым и десятым – полагаю, трудно было выступить лучше.

У нас были те же времена, что и у Ландо, на последних 30 кругах, сегодня и в пятницу мы держались с «Маклареном», однако в субботу что-то упустили. У нас есть время все проанализировать до Остина, но, думаю, мы завершили уик-энд на высокой ноте», – подвел итоги менеджер в эфире итальянского Sky Sport.

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