Фредерик Вассер: «Феррари» держалась с «Маклареном» в гонке, но что-то упустила в квалификации»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил, что Шарль Леклер, финишировавший пятым на Гран-при Сингапура, на заключительном отрезке показывал скорость победителя – пилота «Макларена» Ландо Норриса.
«Я считаю, что Шарль на последних 25 кругах ехал как Ландо. Мы хорошо отыгрались и в итоге привезем домой неплохие очки. Ничего чудесного, однако мы стартовали девятым и десятым – полагаю, трудно было выступить лучше.
У нас были те же времена, что и у Ландо, на последних 30 кругах, сегодня и в пятницу мы держались с «Маклареном», однако в субботу что-то упустили. У нас есть время все проанализировать до Остина, но, думаю, мы завершили уик-энд на высокой ноте», – подвел итоги менеджер в эфире итальянского Sky Sport.
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