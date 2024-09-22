Ландо Норрис: «Более или менее представляю, чего ждать от Хэмилтона и Ферстаппена»
Норрис ждет интересную борьбу с Ферстаппеном и Хэмилтоном.
Пилот «Макларена» начнет предстоящий Гран-при Сингапура с поула, однако прямо позади него, на второй и третьей позиции, будут стартовать два многократных чемпиона.
В связи с этим Норриса спросили, уверен ли он в способности удержать таких соперников, учитывая в том числе и то, что Ландо не сумел реализовать и удержать лидерство ни одной из последних гонок, которые он начинал с поула.
«Разумеется, я очень уважаю их обоих. Я долгое время старался брать с них обоих пример – и в прямом смысле, и в плане психологии.
Более или менее представляю себе, чего стоит ожидать от обоих. Ведь я видел, как они оба выступают, как гоняются, они оба хотят действовать чисто. И мне такая борьба всегда нравится. У нас уже было несколько сражений.
Знаю, что они могут использовать различные уловки, трюки…к тому же, они слишком умны – умнее многих других гонщиков. И прекрасно знают, как играть и вдолгую», – рассказал Норрис.
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