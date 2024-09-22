ФИА не накажет Ферстаппена за протест: «Макс принял участие в пресс-конференции, как предписано правилами»
В ФИА сообщили, что не собираются преследовать лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена за поведение на пресс-конференции после квалификации к Гран-при Сингапура.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» выразил протест против наказания за мат на предыдущей пресс-конференции. После квалификации Макс односложно ответил на вопросы журналистов, иронично заявив о проблемах с голосом. После этого пилот провел другую сессию на улице, где более детально пообщался с прессой.
Представитель ФИА подтвердил, что Ферстаппен не будет наказан снова:
«Нет, он принял участие в пресс-конференции ФИА, как предписано правилами».
Макс Ферстаппен односложно отвечал на пресс-конференции в знак протеста: «Штраф смехотворен, предпочту поберечь голос»
«Это просто смехотворно». Льюис Хэмилтон поддержал Ферстаппена и призвал его проигнорировать штраф ФИА
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