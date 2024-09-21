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  • Серхио Перес: «Надеюсь, получится сотворить чудеса за счет стратегии и пробиться вперед»
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Серхио Перес: «Надеюсь, получится сотворить чудеса за счет стратегии и пробиться вперед»

Перес раскрыл причины провала в квалификации в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл» объяснил, почему не смог пройти в третий сегмент квалификации к Гран-при Сингапура, оказавшись только 13-м.

«Не знаю, первый сегмент прошел хорошо и плавно, у меня на самом деле была ошибка в первом повороте, из-за чего я потерял около двух-трех десятых.

Но во втором сегменте я просто был медленнее. Я гораздо чаще скользил, не мог довести шины до нужных температур. Это был очень-очень-очень сложный день.

Во втором сегменте у меня были проблемы с тормозами и шинами. Думаю, тормоза слишком сильно перегревались. Мне от них не хватало остроты в действии. А шины просто не работали. По ходу обоих кругов у меня вообще не было сцепления. Было суперсложно.

Мы немного изменили настройки болида – вероятно, мы выбрали неправильное направление. Пока не совсем ясно. Но вчера мы явно справлялись лучше, просто потеряли весомую долю конкурентоспособности.

Думаю, гонка будет очень тяжелой. Надеюсь, мы сможем сотворить чудеса за счет стратегии и пробиться вперед – для нас это станет ключом к успеху», – заявил Перес.

Квала на слабейшем треке «Ред Булл»: Ферстаппен реанимировался, «Феррари» ужаснула 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoСерхио Перес
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