«Заубер» продлит контракт с Боттасом на сезон-2025 (Blick)
В «Заубере» решили продлить соглашение с Боттасом.
По информации одного из самых опытных журналистов в паддоке «Ф-1» Роджера Бенуа, работающего в Blick, в «Заубере» приняли решение продолжить сотрудничество с Валттери Боттасом.
Бенуа сообщает об этом со ссылкой на тот же источник, который на Гран-при Канады 2022 года первым сообщил изданию о техническом партнерстве «Заубера» и «Ауди».
Когда со стороны «Заубера» последует официальное объявление – пока не ясно.
Нет четкой информации и о длительности контракта. Как сообщалось ранее, в «Заубере» – с 2026 года команда будет переименована в «Ауди» и получит заводской статус, – предлагали Боттасу контракт на один год, настаивая на этом варианте. В то время как сам Боттас заявлял, что его интересует только многолетнее соглашение.
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