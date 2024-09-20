Джордж Расселл: «Кажется, что у «Макларена» и «Феррари» есть серьезный отрыв от соперников»

Расселл оценил положение команды после пятницы в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , высказавшись об аварии, в которую попал в конце второй практики, и о текущем положении команды.

«Я мало что могу сказать об аварии. Заблокировал колеса, в результате лишился переднего антикрыла. Пятница получилась для нас непростой. Нам сильно не хватало скорости, и нам нужно разобраться в причинах происходящего. Уверен, что какие-то ответы мы найти сможем.

В перерыве между первой и второй практикой мы довольно сильно изменили настройки, но по ощущениям машина все равно не работает настолько слаженно, как это было на этой трассе год назад, и в последних гонках этого сезона. Так что нам нужно постараться справиться с возникшей проблемой.

Вообще сюрпризов довольно много. Быстрыми кажутся и «РБ», и «Уильямс», а у «Ред Булл», как кажется, наоборот есть проблемы с темпом. Также кажется, что у «Макларена» и «Феррари» есть серьезный отрыв от соперников, так что нашей задачей минимум будет постараться оказаться между текущей средней группой и двумя лидирующими командами», – рассказал Расселл .

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