Фредерик Вассер о заднем крыле «Макларена»: «Здесь либо черное, либо белое. Никакого серого, темно-серого, светло-серого…»

Вассер высказался о запрете «мини-DRS» .

Руководитель «Феррари » на фоне запрета «мини-DRS» отметил, что «Макларен» уже использовал данную фишку по ходу сезона.

«Это правда. Мы изучили ситуацию на предыдущих этапах, и они использовали эту спецификацию заднего крыла только на трассах, где необходим низкий уровень прижимной силы. Не уверен, что они бы захотели применить этот трюк в Сингапуре или Зандворте, например.

Мы должны оставить ответственными за это ФИА, заниматься этим не моя работа. Они разберутся с этим, а мы должны довериться им. Я не жалуюсь по этому поводу.

Думаю, тут дело не просто в «серых зонах». У нас также есть видео и снимки детали [«Макларена »], и становится немного неприятно, когда, если вы помните, в Монце у нас было пять машин в пределах двух сотых [на самом деле десятых] секунды. Вы могли сместиться с первого-второго места на пятое-шестое из-за двух сотых [десятых].

В Баку мы проехали 10 кругов бок о бок. Вы можете представить, как нам неприятно», – сказал Вассер .

Фредерика также спросили, вызывало ли беспокойство первоначальное заявление ФИА о предоставлении дополнительных разъяснений касательно законности крыла. В ответ француз напомнил о схожей ситуации в начале сезона, когда в паддоке забеспокоились о легальности передних крыльев.

«Не уверен, что это верное слово. Думаю, есть некоторое непонимание касательно того, что произошло с передним и задним крылом.

Насчет переднего крыла мы все согласны, что это может быть «серой зоной», поскольку в первом параграфе технической директивы сказано, что нельзя конструировать часть болида с намерением добиться ее деформации. Намерение трудно определить.

История с задним крылом полностью другая, потому что в статье указано максимально допустимое отклонение. И здесь либо черное, либо белое. Никакого серого, темно-серого, светло-серого… Для меня это очевидно».

ФИА попросила «Макларен» изменить заднее антикрыло с системой «мини-DRS» (Autosport)