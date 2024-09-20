ФИА попросила «Макларен» изменить заднее антикрыло с системой «мини-DRS» (Autosport)

В ФИА сказали «Макларену» изменить конструкцию заднего антикрыла.

По информации Autosport, в федерации приняли такое решение, поскольку хоть конструкция формально и не нарушает технический регламент, но при этом она является спорной. Также отмечается, что такое решение было принято в свете обращений в ФИА со стороны сразу нескольких других команд «Формулы-1».

Ранее, по ходу Гран-при Азербайджана , команды «Ф-1» обратили внимание на то, что элемент заднего антикрыла на болиде «Макларена » отклоняется, тем самым снижая лобовое сопротивление и увеличивая максимальную скорость на прямых. В паддоке данное решение стали называть «мини-DRS».

Ранее в ФИА подтвердили, что деталь прошла необходимые проверки, однако отметили, что вмешаются в ситуацию в случае необходимости. Согласно данным издания, именно это и случилось.

И хотя «Макларену» разрешено и дальше использовать заднее антикрыло данной спецификации на трассах, как в Баку – для которых изначально оно и разрабатывалось, – команде было сказано о необходимости внести в конструкцию изменения, которые бы предотвращали возможность данного элемента прогибаться таким образом, как это происходит сейчас.

Объясняя свое решение, в ФИА указывают на давно действующую техническую директиву, которая гласит, что хотя определенные детали могут естественным образом прогибаться, находясь под аэродинамической нагрузкой, федерация не считает легальными детали, которые изначально разрабатывались таким образом, чтобы извлекать выгоду из данных свойств.

Также отмечается, что если бы в ФИА признали конструкцию легальной, это привело бы к гонке вооружений между командами в попытках разработать наиболее эффективную подобную конструкцию.

Руководитель одной из команд «Ф-1» на условиях анонимности заявил Autosport следующее:

«Фактор эластичности и гибкости деталей под аэродинамической нагрузкой не первый год является важным вопросом в обсуждениях. И даже если антикрыло проходит соответствующие тесты ФИА на гибкость, регламент остается предельно ясным – нельзя разрабатывать компонент, рассчитывая на то, что он будет прогибаться.

И в этом вопросе мы полагаемся на ФИА. Потому что, да, формально это разрешено, но где проходят допустимые границы? Понятно, что большинство элементов гнется под аэродинамической нагрузкой, но какие решения считаются допустимыми, а какие нет?

И мы снова начинаем видеть появления экстремальных решения. И тут, как мне кажется, вердикт должен оставаться за ФИА – нормально ли это и соответствует ли определенная конструкция регламенту?»

«Макларен» рвет «Ф-1» из-за хака правил? На прямых его крыло открывается само и ускоряет болид!