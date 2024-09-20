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Гельмут Марко о «мини-DRS»: «Это не серая зона. «Макларен» прошел тесты, но происходящее в гонке – другая история»

Марко убежден, что «Макларен» нарушил регламент.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о спорном заднем антикрыле «Макларена», который в паддоке окрестили «мини-DRS».

ФИА потребовала у «Макларена» поменять конструкцию после жалоб со стороны соперников.

«Как и большинство зрителей, мы видели это по ТВ. И оно невероятно изгибалось.

Правила говорят, что крыло не должно быть изготовлено так, чтобы изгибаться при пилотировании. [Статические] тесты – одно дело, команда их прошла. Но происходящее в гонке – другая история.

На самом деле это не серая зона. [В регламенте] четко сказано, что не должно быть аэродинамических изменений во время пилотажа. Так что либо надо менять тесты, либо вносить изменения в правила и запрещать это крыло. Оно изгибается и дает выигрыш во времени», – заявил Марко перед Гран-при Сингапура.

«Макларен» рвет «Ф-1» из-за хака правил? На прямых его крыло открывается само и ускоряет болид!

ФИА попросила «Макларен» изменить заднее антикрыло с системой «мини-DRS» (Autosport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoГельмут Марко
регламент
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