Гельмут Марко о «мини-DRS»: «Это не серая зона. «Макларен» прошел тесты, но происходящее в гонке – другая история»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о спорном заднем антикрыле «Макларена», который в паддоке окрестили «мини-DRS».
ФИА потребовала у «Макларена» поменять конструкцию после жалоб со стороны соперников.
«Как и большинство зрителей, мы видели это по ТВ. И оно невероятно изгибалось.
Правила говорят, что крыло не должно быть изготовлено так, чтобы изгибаться при пилотировании. [Статические] тесты – одно дело, команда их прошла. Но происходящее в гонке – другая история.
На самом деле это не серая зона. [В регламенте] четко сказано, что не должно быть аэродинамических изменений во время пилотажа. Так что либо надо менять тесты, либо вносить изменения в правила и запрещать это крыло. Оно изгибается и дает выигрыш во времени», – заявил Марко перед Гран-при Сингапура.
«Макларен» рвет «Ф-1» из-за хака правил? На прямых его крыло открывается само и ускоряет болид!
ФИА попросила «Макларен» изменить заднее антикрыло с системой «мини-DRS» (Autosport)
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