Экскурсия по «Ф-1» в Сингапуре: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают

От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 – королева автоспорта!» , здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Сингапура.

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С момента приземления в сингапурском аэропорту Чанги вы понимаете, что оказались в особенном месте. Здесь есть тропический сад бабочек, где можно наблюдать, как красивые крылатые насекомые с переливающимися крыльями появляются из своих куколок и лакомятся кусочками фруктов; кактусовый сад под открытым небом, в котором представлено более 100 видов кактусов; бассейн на крыше, чтобы освежиться после долгого перелета, а также впечатляющий «Дождевой вихрь» – 40-метровый водопад, окруженный пышной тропической растительностью и более чем 2000 деревьями. Этот аэропорт сам по себе является местом назначения и имеет множество наград.

Уезжать отсюда грустно – но все же придется, ведь за этим гостеприимством мирового класса скрываются ослепительный город, ждущий своего исследователя, и еще более впечатляющие ночные гонки.

Где и что поесть

Сингапур – настоящий плавильный котел культур и кухонь, а это значит, что здесь можно совершить гастрономическое путешествие по всему миру. Можно попробовать все что угодно: от изысканных блюд, приготовленных известными шеф-поварами, до вкусной уличной еды, которую едят за общими столами на одном из многочисленных уличных рынков города.

Многие первым делом берут «Сингапурский слинг» в баре Long Bar всемирно известного отеля Raffles, где в 1915 году родился этот коктейль розового оттенка на основе джина.

На рубеже XX века в колониальном Сингапуре Raffles был местом сбора общества, а благодаря улучшению автомобильных и железных дорог сюда приезжали владельцы каучуковых и пальмовых плантаций из Малайи по выходным.

Этикет того времени гласил, что женщины не могли употреблять алкоголь в общественных местах. Поэтому находчивый бармен отеля Raffles по имени Нгиам Тонг Бун увидел свободную нишу на рынке и решил создать коктейль, который выглядел бы как обычный фруктовый сок, но был бы настоян на джине и ликерах. Благодаря розовому цвету и прозрачному алкоголю напиток сочли приемлемым для женщин, так и появился «Сингапурский слинг».

Несколько лет назад оригинальный Long Bar перенесли в другую часть отеля, но эта двухэтажная забегаловка сохраняет атмосферу плантаторской жизни 1920-х годов с рядами охлаждающих плетеных вентиляторов на потолке и пышной зеленью. Так что после долгого перелета в Сингапур почему бы не занять один из плетеных стульев, заказать этот культовый напиток и беззаботно бросить скорлупу от арахиса на пол – эта традиция делает Long Bar единственным местом в городе, где мусор приветствуется.

Теперь, когда вы утолили жажду, пришло время утолить голод. Если вы не можете определиться с выбором, отправляйтесь в один из многочисленных центров уличной торговли едой в городе и выберите что-нибудь в одном из множества киосков вокруг центральной зоны отдыха.

Центр Newton’s Circus, открытый в 1971 году как первый центр уличной торговли в Сингапуре, сохраняет популярность среди туристов и местных жителей, которых привлекают его многочисленные предложения преимущественно местной малайзийской, китайской и индийской кухни. Здесь едят под тенью больших деревьев во внутреннем дворе. В последние годы центр был реконструирован, но высокое качество еды и дух оригинального центра уличной торговли остались неизменными. Внимательные любители кино могли даже заметить это всеми любимое заведение в голливудском фильме «Безумно богатые азиаты».

Одним из ларьков, который стоит посетить, является Alliance Seafood, где популярное сингапурское блюдо – краб в соусе чили – помогло владельцам получить престижную награду – упоминание в гиде «Мишлен» (Bib Gourmand).

Это любимое блюдо готовят традиционно из крупных грязевых крабов, обжаренных в густом сладко-остром соусе из помидоров и чили, загущенного яйцом. Подают краба с мягкими паровыми булочками маньтоу. Говорят, что это блюдо было создано более 70 лет назад случайно, как это часто бывает с лучшими изобретениями.

Чер Ям Тиан по просьбе своего мужа, который часто ловил грязевых крабов на пляже, попробовала приготовить их как-то по-новому вместо того, чтобы просто готовить на пару. Чтобы порадовать мужа, она обжарила крабов в томатном соусе, но он получился слишком сладким. Однако после добавления чили получилось сладкое и пикантное блюдо из морепродуктов, которое с тех пор полюбилось жителям Сингапура.

Колоритный и яркий район Маленькая Индия – это настоящее пиршество для чувств с увлекательной историей. В XIX веке здесь жили пастухи, стояли печи для обжига извести и был ипподром, а сейчас этот оживленный анклав полон магазинов, в которых продаются товары на любой вкус: от тканей всех цветов радуги до индийских сладостей (и всего, что между ними). Здесь также есть множество недорогих кафе, где можно поесть, причем большинство из них вегетарианские. Например, Komala Villas, которое с 1947 года предлагает жителям Сингапура традиционные вегетарианские блюда индийской кухни. Попробуйте тонкие, как вафля, лепешки доса с острым соусом самбал – получится недорогой и очень сытный обед.

Пройдясь немного, вы обнаружите оживленные Арабскую улицу и Хаджи-лейн – две популярные улочки в районе Кампонг-Глам. Здесь находится множество ресторанов и стильных кафе, где подают самые разные блюда: от традиционных ближневосточных до более интернациональных. Хаджи-лейн славится своим ярким стрит-артом и идеально подходит для прогулки после ужина и важных фотографий для социальных сетей.

Здание Чиджемс (произносится как «чаймс»), где раньше располагалась школа-монастырь для девочек, основанная в 1853 году, было полностью восстановлено в своем первоначальном архитектурном великолепии. Старые классы и школьные залы кропотливо превратили в десятки разнообразных баров, ресторанов и кафе с кухнями на любой вкус.

Где остановиться

Хотя Сингапур и небольшой город, здесь есть множество отелей на выбор. Благодаря отличной транспортной системе с чистыми и эффективными линиями вы легко доберетесь до гоночной трассы «Марина-Бэй», где бы вы ни остановились. Если вы хотите сделать свое пребывание в Сингапуре еще более запоминающимся и одновременно быть ближе к трассе, то отель Marina Bay Sands – то, что вам нужно.

Отель был открыт в 2010 году. В трех поразительных башнях на берегу залива Марина расположено более 2500 номеров. На крыше отеля находится невероятная консольная терраса, которая является самой большой общественной площадкой такого рода в мире (340 метров). Гости отеля могут не только любоваться захватывающими видами на Сады у Залива и светящиеся «Небесные деревья», но и наслаждаться потрясающим городским пейзажем на краю 150-метрового пейзажного бассейна, делая идеальные фотографии для социальных сетей.

Где смотреть гонку

Чтобы насладиться захватывающим видом на старт, займите место на трибуне у первого поворота. Вы сможете не только наблюдать, как летят искры, когда машины срываются, но и как они разгоняются в первом повороте, а затем резко тормозят и проносятся через второй и третий повороты.

Что стоит знать еще

«Сады у Залива» (Gardens by the Bay), где возвышаются 18 искусственных стальных супердеревьев, – обязательная достопримечательность Сингапура. Этот парк площадью 101 гектар был открыт в 2012 году и ежегодно привлекает миллионы посетителей благодаря своим прекрасным тропическим водным садам, тематическим зонам с красивыми растениями, впечатляющему куполу Cloud Forest с одним из крупнейших в мире крытых водопадов и более чем 60 000 растений, и, конечно же, величественным супердеревьям.

Если вы любите высоту, то обязательно закажите билет на Supertree Skyway – 128-метровую воздушную дорожку, подвешенную между двумя супердеревьями на высоте 22 метров над землей, откуда открывается самый захватывающий вид на сады и горизонт Марина-Бэй.

Это также идеальная точка обзора для наблюдения за ночным световым и звуковым шоу, во время которого все 18 впечатляющих конструкций Supertree оживают в ослепительном сиянии разноцветных огней, питаемых исключительно солнечной энергией от панелей на самих деревьях. Не волнуйтесь, если вам не удастся купить билет на Supertree Skyway, чтобы попасть на шоу: оно совершенно бесплатно, и его можно смотреть из любой точки сада, но постарайтесь выбрать место прямо под ним, чтобы получить полное впечатление.

Еще один отличный способ увидеть город-сад с воздуха – подняться на борт культового сингапурского флаера. Это 28-капсульное колесо обозрения, открытое в 2008 году, высотой 165 метров и диаметром 150 метров, является одним из самых больших гигантских колес обозрения в мире.

Чтобы получить незабываемые впечатления, закажите пакет Sky Dining от Singapore Flyer, где вас угостят ужином из четырех блюд с бокалом игристого, который подаст ваш преданный бортпроводник, пока вы будете медленно вращаться и наслаждаться достопримечательностями Сингапура.

Отправляйтесь на ночное сафари в первый в мире ночной парк дикой природы, созданный исключительно для ночного наблюдения за более чем 2 500 существами, предпочитающими начинать свой день в часы после захода солнца. Вы сможете понаблюдать за этими великолепными животными – от исчезающих и красивых облачных леопардов до преследуемых панголинов – в местах обитания, максимально приближенных к их естественной среде, с достаточным освещением, чтобы вы могли наблюдать за их активностью, не нарушая их привычного распорядка.

Выберите один из самостоятельных пешеходных маршрутов, проходящих через более чем 80 акров вторичных джунглей, или же отправляйтесь в поездку с гидом и комментариями, чтобы узнать больше об этих очаровательных ночных созданиях.

Для тех, кто любит отдых в городе с долей адреналина и приключений, в двух шагах от Сингапура находится остров Сентоза. Расположенный в одном километре к югу от города и находящийся в нескольких минутах езды на метро, этот популярный остров-курорт, известный своими тропическими пляжами, роскошными отелями и веселыми аттракционами, когда-то был британской военной крепостью, но после Второй мировой войны остров был переименован в Сентозу, что в переводе с малайского означает «мир и спокойствие», и быстро завоевал репутацию «игровой площадки Сингапура».

Если лежать на пляже и нежиться в лучах солнца кажется вам слишком обыденным, то вас ждет множество развлечений, начиная с Megazip – самого крутого в Азии зип-троса, на котором вы пронесетесь над пышным пологом и белыми пляжами острова с высоты 450 метров, и заканчивая чем-то гораздо более близким к земле, например, Skyline Luge, проносящимся по 688-метровой трассе Dragonrail. Какие бы острые ощущения вы ни искали, на острове найдется занятие по душе каждому, даже если это просто любование закатом на пляже с коктейлем в руке.

Прогуляйтесь по прекрасно сохранившимся традиционным торговым домам Сингапура, которые можно найти в разных частях города. Датируемые 1840 годом, они представляют собой очаровательные узкие ряды двухэтажных зданий, которые, как следует из названия, представляли собой смесь жилых и коммерческих помещений.

Одно из лучших мест, где можно полюбоваться этими прекрасными историческими строениями, – район Катонг-Джу Чиат (Katong-Joo Chiat) – оживленный квартал с множеством красочных магазинов и колониальных плантаторских бунгало, которые перенесут вас в ушедшую эпоху современного мегаполиса.

Наконец, почему бы не побаловать себя сладким, посетив Музей мороженого, где вы сможете узнать все об этом замороженном лакомстве и его истории с помощью 12 мультисенсорных инсталляций, включая гигантский бассейн, наполненный посыпками. О, и я уже упоминал о неограниченном количестве мороженого?

Можно с уверенностью сказать, что с тех пор, как в 2008 году в Сингапуре прошла первая ночная гонка «Формулы-1», он прочно завоевал репутацию фаворита среди болельщиков, команд и гонщиков. Благодаря тропическому климату, сочетанию наследия и современности, кухне мирового класса, невероятным достопримечательностям и зеленым насаждениям, а также ультрачистому и безопасному климату Сингапур – удивительный город, в котором за каждым углом можно найти столько всего интересного.

Забавный факт

Сингапур известен своим мультикультурализмом и многоконфессиональной сплоченностью общества, и нигде это не проявляется так ярко, как на традиционной церемонии благословения трассы, которая проводится за несколько дней до начала гонок. В ходе ежегодного ритуала, впервые проведенного перед первой ночной гонкой в 2008 году и являющегося единственным в своем роде, представители 10 различных религиозных конфессий собираются вместе, чтобы дать свое благословение мероприятию, молясь о безопасности всех участников.

Источник и фото: Formula-1 .