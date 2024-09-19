Серхио Перес: «Надеюсь, «Ред Булл» сможет подтвердить прогресс в Сингапуре – на трассе с другой конфигурацией»
Перес рассказал об ожиданиях от Гран-при Сингапура.
Пилот «Ред Булл» надеется, что команда сможет вновь продемонстрировать хороший темп, как и на этапе в Баку, где Чеко боролся за место на подиуме, но не сумел добраться до финиша из-за столкновения с Карлосом Сайнсом.
«Думаю, что на этапе в Баку мы получили положительный импульс. Как мне кажется, по скорости мы определенно входили в число претендентов на победу. У нас бы темп, чтобы выиграть гонку – думаю, все идет хорошо. По итогам уик-энда у нас было много поводов для оптимизма. У нас был темп, «Ред Булл», как кажется, удалось сократить отставание.
Надеюсь, теперь мы сможем подтвердить этот прогресс на трассе другого типа, с другой конфигурацией. И если мы будем быстры и здесь, то у команды, как мне кажется, будет хороший шанс вернуться на привычные позиции», – рассказал Перес.
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